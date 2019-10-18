Власти Мордовии рассчитывают завершить ремонт 146 км дорог по нацпроекту в ноябре

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Власти Республики Мордовия планируют завершить ремонт 118,5 км автомобильных дорог регионального значения и 27,2 км автомобильных дорог местного значения по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в ноябре 2019 года, сообщил в пятницу ТАСС первый заместитель председателя правительства - министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Мордовии Виктор Цыганов.

Заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов на заседании проектного комитета нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в конце сентября сообщил, что в ряде регионов есть сложности с заключением контрактов на реконструкцию дорожных долгостроев, особую тревогу вызывают Мордовия, Еврейская АО и Иркутская область.

"[Сложности возникали] на этапе контрактации в связи с вопросами бюджетной обеспеченности. На мой взгляд, в итоге мы достаточно неплохо завершаем программу. В настоящее время общая протяженность введенных в эксплуатацию дорог составляет 88,5 км (60%), также завершены работы по двум участкам, ранее являющимся местами концентрации ДТП. Практически все незавершенные объекты имеют высокую степень готовности к сдаче - работы по ремонту дорожной "одежды" завершены, ведутся работы по обустройству участков автомобильных дорог, большинство из этих объектов будут сданы в эксплуатацию в течение этого месяца, и лишь сдача нескольких запланирована на ноябрь текущего года", - сказал Цыганов.

Он уточнил, что в республике активно идет приемка выполненных работ. "Мы тщательно принимаем работы, чтобы избежать брака, изучаем отзывы жителей о качестве выполненных работ, следим за благоустройством", - отметил Цыганов. По его словам, всего по нацпроекту в Мордовии в 2019 году планируют отремонтировать 118,5 км автомобильных дорог регионального значения, в том числе 23 км в Саранской городской агломерации, а также 27,2 км автомобильных дорог местного значения. В настоящий момент сдано в эксплуатацию 22 участка дорог региональной сети протяженностью 66,4 км (56% от 118,5 км), 18 участков автодорог местного значения протяженностью 22,1 км (81% от 27,2 км) и участок федеральной сети протяженностью 11,4 км.

В октябре, по словам Цыганова, планируется открытие обходной дороги вокруг Саранска, на завершение строительства которой Мордовия получила более 258 млн рублей из федерального бюджета. По данным правительства республики, обходная дорога позволит разгрузить республиканский центр и вывести транзитный транспорт за пределы городской застройки. Всего в 2019 году на реализацию нацпроекта в регионе выделено более 2 млрд рублей, до 2024 года власти Мордовии рассчитывают отремонтировать и построить 1100 км дорог в республике.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" является развитием одноименного приоритетного проекта, начатого в 2016 году. Всего в него включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.