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"Промобот" из Перми планирует поставки роботов в Японию на сумму более $200 тыс.

Компания также планирует открыть в Токио сервисный центр с помощью дистрибьюторов

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Компания по производству сервисных роботов из Перми "Промобот" планирует поставить в Японию не менее десяти роботов на сумму более $200 тыс. в 2019-2020 годах, соглашение о сотрудничестве компания подписала в пятницу с японской ассоциацией культурного и делового обмена на выставке Сeatec - 2019 в Токио 15-18 октября. Об этом ТАСС сообщил директор по развитию, сооснователь "Промобота" Олег Кивокурцев.

"В рамках данного соглашения японская ассоциация будет содействовать компании в поиске дистрибьюторов, локализации продукции, участию в выставках, юридическим вопросам по работе в Японии, а также в направлении маркетинга и PR на рынке Японии. По результатам выставки Сeatec, на которой данное соглашение было подписано, компания "Промобот" получила более 100 деловых контактов, по предварительным соглашениям с которыми в 2019-2020 году планируется поставка не менее 10 единиц техники на сумму, превышающую $200 тыс.", - сказал он.

Роботов "Промобота" ждут в японских банках, музеях, торговых и бизнес-центрах. Также компания с помощью дистрибьюторов планирует открыть в Токио сервисный центр.

Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. Сегодня это крупнейший производитель автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе. Промоботы трудятся в более чем 30 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя живых сотрудников, все продукты компании производят и разрабатывают в России.

Сeatec проводится при поддержке профильных министерств и ведомств Японии, а также Японской ассоциация бизнеса (Кэйданрэн). Впервые она прошла в Японии в 2000 году, объединив в себе Японскую выставку электроники (Japan Electronic Show) и экспозицию "КОМ Джапан" (COM Japan). В этом году в экспозиции участвуют 787 компаний, среди них около 250 иностранных. Как ожидается, ее посетят около 160 тыс. человек.

Теги
ЯпонияРоссияПермский край
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