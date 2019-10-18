Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Ъ": Минпромторг может отказаться от повышения компенсаций утильсбора

Это связано с тем, что министерство не смогло договориться с автопроизводителями, многие из которых были против данной идеи

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Минпромторг России после обсуждений с автопроизводителями может оставить без изменений как нынешний уровень барьера для импорта машин, так и правила распределения компенсаций утилизационного сбора. Об этом в пятницу пишет издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в министерстве.

По информации издания, министерство отказалось от схемы повышения утилизационного сбора для стимулирования локализации сложных автокомпонентов. Сделать это предлагалось через увеличение барьера для импорта с нынешних 30% для легковых автомобилей до 40-45%. Однако Минпромторг не смог договориться с автопроизводителями, многие из которых были против данной идеи ввиду получения основной прибыли именно от импорта.

Ранее Минпромторг отказался и от идеи введения дифференцированных компенсаций утилизационного сбора из-за невозможности договориться с автоконцернами. Таким образом, не предполагается введение каких-либо инструментов для поддержи локализации автокомпонентов.

Источник издания отметил, что к обсуждению индексации утильсбора предлагается вернуться не ранее 2021 года.

Утилизационный сбор был введен в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. Почти все российские автосборочные заводы получают субсидии, сопоставимые с размером сбора. В 2016 году сбор был проиндексирован на 65%, в 2018 году - в среднем на 15%, но по некоторым позициям рост достиг 90%.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
ЦБ может понизить прогноз по инфляции в РФ из-за отсутствия ряда проинфляционных рисков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС