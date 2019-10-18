"Ъ": Минпромторг может отказаться от повышения компенсаций утильсбора

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Минпромторг России после обсуждений с автопроизводителями может оставить без изменений как нынешний уровень барьера для импорта машин, так и правила распределения компенсаций утилизационного сбора. Об этом в пятницу пишет издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в министерстве.

По информации издания, министерство отказалось от схемы повышения утилизационного сбора для стимулирования локализации сложных автокомпонентов. Сделать это предлагалось через увеличение барьера для импорта с нынешних 30% для легковых автомобилей до 40-45%. Однако Минпромторг не смог договориться с автопроизводителями, многие из которых были против данной идеи ввиду получения основной прибыли именно от импорта.

Ранее Минпромторг отказался и от идеи введения дифференцированных компенсаций утилизационного сбора из-за невозможности договориться с автоконцернами. Таким образом, не предполагается введение каких-либо инструментов для поддержи локализации автокомпонентов.

Источник издания отметил, что к обсуждению индексации утильсбора предлагается вернуться не ранее 2021 года.

Утилизационный сбор был введен в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. Почти все российские автосборочные заводы получают субсидии, сопоставимые с размером сбора. В 2016 году сбор был проиндексирован на 65%, в 2018 году - в среднем на 15%, но по некоторым позициям рост достиг 90%.