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Курс доллара опустился до 64,05 рубля

Курс евро снизился до 70,21 рубля

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 копеек и составил 64,05 рубля.

Курс евро снизился на 15 копеек и достиг отметки 70,21 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,21% и составил 2742,96 пункта.

Индекс РТС снизился на 0,25%, до 1350,07 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

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