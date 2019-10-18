Власти Москвы планируют тратить около 1,7 млрд рублей на соцнужды до 2022 года

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Власти Москвы планируют тратить порядка 1,7 млрд рублей ежегодно на расходы социального характера в течение последующих трех лет, согласно проекту бюджета столицы. Об этом сообщил в пятницу ТАСС председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

15 октября мэр Москвы Сергей Собянин внес на рассмотрение Мосгордумы проект закона "О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов". В соответствии с городским законом "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москвы" столичный парламент не позднее чем через неделю со дня официального внесения проекта закона о бюджете организует его рассмотрение комиссиями и фракциями.

"Почти 1,7 трлн рублей в год - это расходы социального характера: социальная поддержка, здравоохранение, образование, культура, спорт, жилище. Расходы на государственные программы развития образования вырастут на 25,8%, здравоохранения - на 30,4%, спорта - на 63,7%. По сравнению с 2019 год расходы на соцподдержку москвичей, то есть доплаты к пенсиям, выплаты семьям с детьми, льготы на проезд в общественном транспорте, на оплату ЖКУ, лекарственное обеспечение увеличатся на 18,4% и составят 495,3 млрд рублей. Кстати, мерами соцподдержки воспользуется около 4,5 млн москвичей; порядка 2,1 млн жителей столицы "серебряного возраста" получат доплаты к пенсии", - сказал Шапошников.

Он уточнил, что расходы по программе "Развитие здравоохранения", согласно проекту бюджета, в 2020 году составят 400 млрд рублей. На обеспечение льготников бесплатными либо льготными лекарствами, изделиями медицинского назначения и специализированным лечебным питанием в 2020 году заложено 45 млрд рублей, что почти в два раза больше в сравнении с предыдущим годом. На финансирование высокотехнологичной медицинской помощи в бюджете предусмотрено 10,9 млрд рублей, что почти на 30% больше расходов прошлого года. Что касается образования, то на госпрограмму "Развитие образования" в 2020 году предусмотрено 415,5 млрд рублей, что на 25,8% выше расходов прошлого года.

Планы в строительстве

"Столичные власти традиционно поддерживают высокий уровень бюджетных вложений в развитие нашего мегаполиса. Средства на эти цели направляют благодаря адресной инвестиционной программе Москвы (АИП), финансирование которой на 2020-2022 составит порядка 2,029 трлн рублей. В ближайшие три года планируется построить и ввести в эксплуатацию порядка 800 городских объектов, в том числе 3,4 млн кв. м жилья, включая строительство по программе реновации", - сказал Шапошников.

Он добавил, что также в рамках планируемого бюджета будет построено 27 станций метро, 339 км дорог, 72 объекта здравоохранения (в том числе 32 поликлиники, 21 больничный корпус и 6 подстанций скорой медицинской помощи), 82 объекта образования (27 детсадов, 22 школы и 33 пристройки), 19 объектов культуры (в том числе три музея и пять театров; будет открыта новая сцена театра "Уголок дедушки Дурова" и павильон "Ластоногие" в Московском зоопарке) и 45 спортивных объектов, включая три футбольных поля, девять ФОКов и два бассейна.

Спикер также отметил, что скоро в Москве появятся такие важные объекты для развития массового спорта как ледовый дворец спортивной школы "Самбо-700", теннисный центр и международный центр самбо и бокса в "Лужниках", кластер зимних видов спорта на Воробьевых горах.

"Предметом рассмотрения документа в первом чтении являются основные характеристики бюджета (доходы, расходы, дефицит), источники формирования доходов бюджетов муниципальных образований, программа государственных заимствований города Москвы, а также программа госгарантий. На ближайшие три года бюджет составлен таким образом, что традиционно остается социальным, программным и инвестиционным. Как и прежде, 90% расходов пойдет на реализацию городских программ развития и выполнение всех социальных обязательств перед москвичами", - заключил Шапошников.