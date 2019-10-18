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Аэропорт Магаданской области планируется передать в собственность региона

Как сообщил губернатор Колымы, после передачи объекта в собственность Магаданской области, аэропорт предложат частным компаниям

ТАСС, 18 октября. Власти Магаданской области намерены получить в собственность региона международный аэропорт Магадан для дальнейшей передачи частным компаниям-инвесторам. Об этом в пятницу сообщил губернатор Колымы Сергей Носов на встрече с журналистами.

"План следующий: сначала взять [аэропорт] в собственность Магаданской области, а потом предложить частным компаниям. Система такова: частник придет, если область создаст ему условия. Для того чтобы это сделать, надо сначала аэропорт в собственность получить, чтобы мы могли грамотно этим распорядиться", - сообщил Носов.

По его словам, в Минтрансе РФ обсуждается вопрос по поводу ускорения передачи объекта в региональную собственность. "Мы определились с одним потенциальным инвестором, но, по мнению Минтранса, уже наблюдается целая очередь за право инвестировать и работать в магаданском аэропорту", - отметил глава региона.

Международный аэропорт Магадан федерального значения ведет свою историю с 1960-х годов. Первая очередь взлетно-посадочной полосы длиной 1680 м была сдана в эксплуатацию 10 сентября 1963 года. Статус международного аэропорт "Магадан - 56 км (Сокол)" приобрел 2 июня 1991 года, а 26 июля того же года решением Магаданского горисполкома было зарегистрировано государственное предприятие "Аэропорт Магадан". В 1973 году в поселке Сокол, где находится аэропорт, состоялось открытие нового здания аэровокзала.

Сейчас аэропорт обеспечивает регулярное авиасообщение Магаданской области с аэропортами Дальнего Востока, Сибири и Москвы. В декабре прошлого года магаданскому аэропорту присвоили имя артиста Владимира Высоцкого.

Теги
РоссияМагаданская область
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