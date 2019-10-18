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Минтруд выработает предложения по изменению системы зарплат врачей к сентябрю 2020 года

Минздрав ранее разработал меры по модернизации первичного звена здравоохранения

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Минтруд выработает предложения по изменению системы оплаты труда работников сферы здравоохранения до 20 сентября 2020 года. Об этом в пятницу сообщили журналистам в аппарате правительства.

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"В части заработной платы в соответствии с поручением президента Российской Федерации Минтруд России совместно с субъектами Российской Федерации до 30 апреля 2020 года на основании их данных проведет анализ сложившейся ситуации с целью выработки до 20 сентября 2020 года предложений по изменению отраслевой системы оплаты труда в сфере здравоохранения", - сообщили в секретариате.

В правительстве напомнили, что в рамках модернизации первичного звена здравоохранения работа будет организована по трем направлениям - модернизации центральных и районных больниц, привлечении в первичное звено медицинских кадров и обеспечении достойной заработной платы врачей.

Согласно данным Росстата, более 12% всех зданий первичного звена, центральных районных и районных больниц требуют замены, реконструкции или капитального ремонта, почти половина медицинского оборудования таких организаций изношена, а большинство поликлиник, центральных районных и районных больниц не имеют автомобилей, чтобы выезжать в сельские и отдаленные территории. "Чтобы решить эти проблемы, регионы должны будут до 15 ноября 2019 года провести полную инвентаризацию своей медицинской инфраструктуры первичного звена", - отметили в правительстве.

По информации Минздрава, сейчас в первичном звене занято около 300 тыс. врачей и свыше 1 млн средних медицинских работников. "При этом системе не хватает еще свыше 150 тыс. медицинских работников", - подчеркнули в правительстве.

О модернизации первичного звена здравоохранения

Минздрав России разработал ряд мер по модернизации первичного звена здравоохранения. Они касаются изменений в системе оплаты медицинских работников, обновления или замены устаревшей инфраструктуры, а также улучшения транспортной доступности первичной медико-санитарной помощи. Как сообщила Скворцова на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения, которое президент РФ Владимир Путина проводил 1 октября, Минздрав и Минтруд проработают законопроект, в котором будут прописаны требования к отраслевой системе оплаты труда медицинских сотрудников. Законопроект будет готов к апрелю 2020 года. В целом, по словам министра, переход на новую систему оплаты труда займет не менее двух лет.

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