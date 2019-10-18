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Газпромбанк планирует в 2020 году открыть более 100 отделений

В первую очередь речь идет о расширении сети дополнительных офисов в Москве, сообщили в банке

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Газпромбанк планирует в 2020 году открыть более 100 отделений в России, говорится в сообщении пресс-службы банка.

"В 2020 году Газпромбанк планирует открыть более 100 новых отделений по всей стране", - говорится в сообщении. В банке уточнили, что в первую очередь речь идет о расширении сети дополнительных офисов в Москве.

Сейчас у банка около 400 дополнительных офисов по всей России, из которых 34 находятся в Москве. Число столичных отделений будет увеличено примерно в три раза до более чем 90 офисов.

В пресс-службе отметили, что в новой стратегии банка уделяется большое внимание развитию цифровых каналов дистрибуции, на которые приходится 30% от общего объема продаж розничных продуктов Газпромбанка. Однако, в банке указали, что возможность живого общения с клиентами остается одной из важнейших составляющих для успешного развития крупной банковской розницы.

"Возможность с помощью менеджера получить исчерпывающую информацию о возможностях новых банковских продуктов, условиях ипотеки, совершить крупную транзакцию, значительно повышает уверенность клиента в надежности предоставляемой услуги и зачастую является определяющей при принятии соответствующих решений. Именно поэтому мы не только не сокращаем, но и намерены активно развивать и совершенствовать работу сети отделений Газпромбанка по всей стране", - прокомментировал заместитель председателя правления банка Дмитрий Зауэрс, слова которого приводит пресс-служба.

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