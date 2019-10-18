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Совет по цифровой экономике при СФ предложил кабмину запустить проект "Цифровой регион"

По словам секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, разрозненность и несбалансированность цифровизации регионов стала одной из основных проблем

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Совет по цифровой экономике при Совфеде рекомендует правительству разработать новый федеральный проект "Цифровой регион" с целью обеспечить равномерное развитие цифровизации в регионах. Такую инициативу в пятницу на заседании совета озвучил его председатель, вице-спикер СФ, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

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По его словам, одних только проектов по информатизации городской среды недостаточно. "Разрозненность и несбалансированность цифровизации регионов сегодня стала одной из основных проблем", - констатировал вице-спикер, заметив, что сейчас работа по цифровизации городов и регионов проводится в рамках разрозненных госпрограмм.

"В итоге мы часто получаем отставание в качестве жизни людей, проживающих не в "умных городах". Нам нужен новый федеральный проект, основанный на успешном опыте реализации "умного города", но охватывающий не только города. Проект "Цифровой регион", - продолжил Турчак.

По его словам, оператором этого проекта мог бы стать Минстрой РФ в партнерстве с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и "Ростелекомом". "Задачей нашего совета будет законодательное обеспечение его успешной реализации", - резюмировал парламентарий.

Заседание Совета по цифровой экономике проходит в рамках VII Всероссийского форума "Взгляд в цифровое будущее".

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Теги
Турчак, Андрей Анатольевич"Единая Россия"
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