КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Табачная фабрика "В.А.Т. - Прилуки", которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, остановила производство на Украине. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщил генеральный директор "В.А.Т. - Прилуки" Артем Скрипка во время встречи с руководством органов местного самоуправления города.

"Мы не знаем, как двигаться дальше. Мы не можем как компания производить продукцию, с которой не знаем, что делать. В соответствии с этим, мы 11 октября остановили производство в Прилуках. Уже вторую неделю фабрика стоит", - цитирует Скрипку издание "НВ Бизнес".

В British American Tobacco отметили, что причина случившегося - поправки к принятому Верховной радой законопроекту №1049, которые делают табачное производство на Украине нерентабельным. Поправки повышают обязательную наценку дистрибьюторов, оптовиков и розницы на сигареты и заставляют производителей поднять цены на сигареты, что приведет к критическому уменьшению продаж. В компании указали, что в сложившейся ситуации придется сократить производство, а затем и работников, либо прекратить деятельность в стране.

"Мы действительно простаиваем и не понимаем, что делать с этим законом, если он будет подписан [президентом Зеленским]", - заявил старший юрист по корпоративным и правовым вопросам "В.А.Т. - Прилуки" Артур Гусейнов. Руководство фабрики обратилось к мэру Прилук и депутатам горсовета с просьбой направить обращение к президенту, Верховной раде и кабмину по поводу данной ситуации.

24 сентября стало известно, что British American Tobacco приняла решение перенести свой региональный центр управления в Восточной Европе с Украины в Румынию из-за непрогнозируемой фискальной политики украинского правительства.

О компании

British American Tobacco, являющаяся второй по величине в мире табачной компанией после Philip Morris International, была основана в 1902 году в Англии. Компания "Бритиш Американ Тобакко Украина" была создана в 1993 году на базе табачной фабрики в Прилуках. В портфеле компании международные марки KENT, Rothmans, Pall Mall, Vogue, Dunhill, Lucky Strike, Capri, Glo, а также национальные сигареты "Прилуки". Компания экспортирует продукцию в Белоруссию, Армению, Грузию, Молдавию, Азербайджан, Болгарию, Казахстан, поставляет в сеть duty free крупных аэропортов.