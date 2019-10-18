ЦБ может понизить прогноз по инфляции в РФ из-за отсутствия ряда проинфляционных рисков

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Совет директоров Банк России на ближайшем заседании может скорректировать прогноз по инфляции в РФ на 2019 год в сторону понижения на фоне отсутствия ряда проинфляционных рисков. Об этом сообщила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в кулуарах встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.

"У нас на следующей неделе будут заседание совета директоров, мы все факторы оценим, пересмотрим прогноз, по многим позициям прогноз уточним. Но в целом баланс рисков немножечко изменился, проинфляционные риски не материализовались. Мы в принципе консервативно подходим к изменению прогноза по инфляции, но, если мы увидим факторы, которые действительно значимо влияют на наш прогноз по инфляции, мы его можем пересмотреть, ну и, соответственно, скорректировать нашу траекторию, наши действия", сказала она.

Набиуллина отметила, что для регулятора очень важно, чтобы в прогнозе инфляции не было бы устойчивого значимого отклонения от таргета в 4%.

Она пояснила, что в сентябре регулятор оценивал проинфляционные риски, как более-менее сбалансированные.

"Мы сейчас видим, что многие проинфляционные риски не материализовались. Нам нужно будет разобраться с тем, что происходит с плодоовощной продукцией, мы исходили из того, что там, скорее всего, смещенная сезонность. Мы видим, что плодоовощная продукция как-то пока продолжает атипично дешеветь. Мы ожидали некоторого переноса, ослабления курса [рубля], которое было небольшое. Видим, что оно не произошло в тех же объемах. Плюс к этому мы ожидали более быстрой компенсации со стороны бюджетных расходов, того остывания, которое было. Сейчас это отставание преодолевается, но мы считали, что оно будет чуть быстрее", - сказала она.

Заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет 25 октября.