ЦБ РФ считает перечисление в бюджет дохода от участия в капитале Сбербанка временной мерой

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Перечисление в федеральный бюджет дивидендов Сбербанка, полученных от участия Банка России в капитале кредитной организации, регулятор рассматривает как временное решение. ЦБ намерен продолжить обсуждение этого вопроса с Минфином, сообщила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина в кулуарах Встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.

Накануне комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о перечислении Центральным банком РФ в федеральный бюджет доходов от участия в капитале Сбербанка. Согласно проекту документа, положение о перечислении дивидендов закрепляется законодательно на постоянной основе. Ранее аналогичная норма принималась на один год.

"Мы будем дальше с Министерством финансов обсуждать этот вопрос, договорились об этом. Конечно, перечисление на постоянной основе дивидендов Сбербанка в бюджет - это не очень нормальная практика. Это было временное решение, когда у бюджета действительно резко упали доходы, и мы рассматривали это как временное решение и до сих пор рассматриваем как временное. Будем дальше обсуждать, мы в процессе обсуждения", - сказала Набиуллина.

По словам главы регулятора, ЦБ в перспективе рассчитывал на доходы от дивидендов Сбербанка. "Это доходы от той собственности, которая есть у нас, и мы несем ответственность по этой собственности. Когда была необходимость предоставить субординированный кредит, мы предоставляли этот субординированный кредит. Безусловно, мы рассчитывали на доходы от этой собственности, поэтому есть предмет для обсуждения", - пояснила она.

Как следует из сопроводительных материалов к проекту федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, бюджет РФ может получить в виде дивидендов от Сбербанка 217,1 млрд рублей в 2020 году, 254,6 млрд рублей и 282,5 млрд рублей в 2021 году и 2022 году соответственно.

Доля участия Банка России в уставном капитале ПАО "Сбербанк России" составляет 50% плюс одна голосующая акция. Сумма дивидендов, полученная Банком России в 2018 году от Сбербанка, составила 135,5 млрд рублей, в 2017 году - 67,8 млрд рублей, в 2016 году - 22,2 млрд рублей, в 2015 году - 5,1 млрд. рублей, за 2014 году - 36,1 млрд рублей.