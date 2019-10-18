Набиуллина: потери банков из-за отрицательных ставок по депозитам в евро незначительны

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Отрицательные ставки по депозитам в евро, по оценкам Банка России, пока не являются большой проблемой для банковского сектора. Но регулятор продолжит обсуждать этот вопрос, сообщила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в кулуарах Встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.

"Мы продолжаем обсуждать, тема достаточно чувствительная. Мы пока провели оценку того, насколько это масштабная проблема для банковского сектора. Это пока не такая большая проблема",- сказала она.

По подсчетам ЦБ, если банки привлекают депозиты в евро под 0%, а затем вынуждены вкладывать в отрицательные ставки под минус 0,5%, это скажется на прибыли банковской системы меньше чем на 1%. "Но понятно, что банки считают каждую копейку, и это правильно, поэтому они этот вопрос поднимают. Будем смотреть, как лучше его решить. У нас нет такой срочности из-за пока нематериальности это ситуации", - подчеркнула глава ЦБ РФ.