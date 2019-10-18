Миллер: цена газа для Украины при прямых поставках может быть ниже нынешней на 20%

"Мы говорили, что цена газа для конечных потребителей на Украине при прямых поставках может составлять до 20% минус по отношению к нынешнему уровню", - сказал Миллер.

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что цена на газ для Украины при прямых поставках может быть на 20% ниже нынешнего уровня. Об этом он рассказал в ходе рабочей встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Собеседник Медведева подчеркнул, что несмотря на разговоры о важности договора на транзит газа, надо понимать, что "Украина должна дать четкий и ясный ответ о том, будет ли она покупать российский газ и будет ли она покупать его в больших объемах, в маленьких объемах". "При этом надо понимать, что наши поставки будут, конечно, значительно дешевле, чем реверсные поставки из Западной Европы - это практически тот же самый российский газ", - обратил внимание глава "Газпрома".

По его словам, ответ на этот вопрос со стороны Украины даст российской стороне понимание нами того, какие газотранспортные мощности необходимо будет резервировать со стороны России на входе на Украину. В свою очередь это прояснит то, какие мощности останутся для транзита.

Контракт на транзит

Миллер считает, что продление действующего контракта на транзит с Украиной с актуализацией рыночных условий может быть единственным путем.

"На сегодняшний день до завершения этого процесса (перехода Украины на Третий энергетический пакет - прим. ТАСС) еще достаточно далеко. И в том случае, если на Украине к 1 января 2020 года не будет создан независимый газотранспортный оператор и независимый регулятор, единственным путем будет продление действующего контракта в новых, актуализированных к сегодняшнему времени рыночных условиях", - высказал свою позицию Миллер.

Глава "Газпрома" отметил, что важным вопросом остается то, по какому законодательству может быть заключен новый договор по транзиту с Украиной. "Украина поставила перед собой задачу перейти на европейское законодательство - Третий энергетический пакет с 1 января 2020 года, - напомнил он. - Вы знаете, что эта процедура не столь быстрая, она требует создания независимого газотранспортного оператора и независимого регулятора, который будет устанавливать тарифы".

Медведев поинтересовался дали ли какой-то ответ украинские коллеги. "Мы находимся с ними в контакте, и те вопросы, которые заданы, - они им известны. Шарик находится на украинской стороне", - заключил Миллер.

Судебные споры

Миллер рассказал, что "Газпром" уже уведомил Украину и ЕС о необходимости урегулирования судебных споров до заключения нового контракта с Украиной.

"До украинских партнеров, до европейских партнеров наша позиция доведена: что, без сомнения, до заключения нового контракта необходимо полностью урегулировать все судебные споры", - сообщил он, отметив, что подобных споров достаточно много.

Миллер подчеркнул, что главный вопрос, который стоит на повестке дня, - это окончание договора на транзит через территорию Украины, который заканчивается 31 декабря 2019 года.

Говоря о судебных спорах, глава "Газпрома" отметил решение Стокгольмского суда, который фактически внес дисбаланс в два контракта: контракт на поставку и контракт на транзит через территорию Украины. Он также упомянул те решения, которые были приняты украинскими судами по так называемому антимонопольному делу против "Газпрома". "Абсолютно надуманная история - по одной простой причине, что "Газпром" не осуществляет никакой транспортной деятельности на территории Украины, - заявил Миллер. - Конечно же, международная практика знает примеры, когда споры компаний урегулировались в досудебном порядке, и мы предлагаем такой "нулевой вариант", который бы полностью прекратил все судебные иски, все иски были бы отозваны и была бы подведена черта под всей этой историей".

Отзыв исков

Глава "Газпрома" доложил премьер-министру, что корпорация готова предложить Украине "нулевой вариант" по отзыву всех исков.

"Международная практика знает примеры, когда споры компаний урегулировались в досудебном порядке, и мы предлагаем такой нулевой вариант, который бы полностью прекратил все судебные иски, все иски были бы отозваны и была бы подведена черта под всей этой историей", - сказал он в ходе рабочей встречи с главой правительства РФ.