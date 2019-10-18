Росстандарт может смягчить режим проверок качества топлива на сетевых АЗС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) может включить сетевые автозаправочные станции в менее рисковые зоны, применяя риск-ориентированный подход при планировании проверок этих организаций, сообщил в пятницу замруководителя ведомства Алексей Кулешов на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"Сейчас правительство РФ рассматривает законопроект о госконтрольной деятельности. Там предусмотрен переход на риск-ориентированный подход. Росстандарт предусматривает в рамках реализации этого закона переходить на всех поднадзорных рынках, в том числе на топливном, на риск-ориентированный подход. По сетевым АЗС мы будем в рамках риск-ориентированного подхода включать их в менее рисковые зоны, будем отрабатывать этот вопрос", - сказал Кулешов.

Риск-ориентированный подход при проверках - метод организации государственного контроля при котором интенсивность (форма, продолжительность, периодичность) проведения проверочных мероприятий зависит от отношения предприятия к определенной категории риска.

Кулешов добавил, что за последние годы доля нарушений по качеству топлива на российских АЗС существенно снизилась, большая часть некачественного топлива обнаруживается на несетевых заправках.

"Доля нарушений в 2015 году составляла около 20% от всех проверяемых заправочных станций, сегодня доля 8,8%. В основном нарушения выявляются на несетевых АЗС. Если говорить о сетевых АЗС, как федеральных сетей, так и региональных, то доля нарушений здесь существенно ниже. В 2015 году доля нарушений на сетевых АЗС составляла около 8%, сегодня эта доля стремится к нулю - на 2-3% АЗС находим нарушения", - сказал он.