Минстрой поддержал инициативу по разработке проекта "Цифровой регион"

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Минстрой России поддержал инициативу по разработке нового федерального проекта "Цифровой регион", сообщил в пятницу замглавы Минстроя Максим Егоров на заседании совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации в рамках форума "Взгляд в цифровое будущее".

Ранее вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что совет по цифровой экономике при Совете Федерации рекомендует правительству РФ разработать новый федеральный проект "Цифровой регион", чтобы обеспечить равномерное развитие цифровизации в регионах.

"Мы поддерживаем переход к "Цифровому региону". Готовы работать плодотворно со всеми участниками, быть локомотивом данного вопроса. Я думаю, что коллеги из регионов, которые присутствуют на мероприятии, тоже поддержат и подставят нам плечо ", - сказал Егоров в ответ на озвученную Турчаком инициативу.

Ожидается, что новый проект поможет ликвидировать отставание в качестве жизни людей, проживающих в населенных пунктах, которые не попали в проект "Умный город". Как отмечал Турчак, оператором этого проекта мог бы стать Минстрой РФ в партнерстве с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и "Ростелекомом".

Ведомственный проект Минстроя "Умный город" запущен в России в 2018 году, с 2019 года он реализуется по нацпрограмме "Цифровая экономика" и нацпроекту "Жилье и городская среда". В проекте задействованы все населенные пункты с численностью жителей более 100 тыс. человек, а также, по желанию субъекта, города с меньшим количеством жителей.