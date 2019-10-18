Китай пригласил высоких гостей из России на выставку импортных товаров в Шанхае

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Китай отправил России приглашение на выставку импортных товаров, которая пройдет в Шанхае в ноябре и рассчитывает на прибытие высокопоставленных гостей из Москвы. Об этом сообщил журналистам в пятницу посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

"Мы уже направили российской стороне приглашение. Как и в первый раз, на втором экспо импортных товаров Россия будет главным гостем, - отметил посол. - Мы надеемся, что с вашей стороны будет делегация на высоком уровне. Мне сказали, что руководство правительства поедет, может быть, вице-премьер".

Вторая Китайская международная выставка импортных товаров пройдет в Шанхае с 5 по 10 ноября. Заявку на участие в ней уже подали свыше 3 тыс. компаний из 150 стран и регионов мира. В первой выставке, состоявшейся в 2018 году, участвовали более 3,6 тыс. компаний и международных организаций из 172 стран и регионов. Проведению выставки правительство Китая придает огромное значение, учитывая реализуемую политику по увеличению объемов импорта зарубежных товаров и услуг.