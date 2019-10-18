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Новый блок на 200 голов крупного рогатого скота открылся в Архангельской области

Агропромышленная компания вложила в объект около 70 млн рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 18 октября. /ТАСС/. Новый блок животноводческого комплекса на 200 голов крупного рогатого скота открылся в Няндомском районе Архангельской области, сообщил журналистам глава региона Игорь Орлов после посещения фермы.

"Сельскохозяйственный объект строился в течение двух лет Агропромышленной компанией, которая вложила в объект порядка 70 млн рублей", - сказал Орлов.

ООО "Агропромышленная компания" в настоящее время является основным работодателем в Няндомском районе, здесь работают более 60 человек. Общее поголовье крупного рогатого скота в хозяйстве составляет 566 голов. В июле 2019 года предприятием был заложен фундамент на строительство телятника-профилактория на 300 голов.

"Я хорошо помню, как зарождалось это предприятие и как горели глаза у его руководителя, который говорил мне, что все получится. Я очень рад, что этот запал не пропал, и хозяйство сегодня развивается и живет в пример многим. Большое спасибо всем, кто своим трудом развивал новое предприятие", - добавил Орлов.

Животноводческий комплекс ООО "Агропромышленная компания" образовался на базе развалившегося в 1990-е годы госпредприятия. На протяжении последних 10 лет компания поэтапно расширяет производство и создает новые рабочие места для местных жителей. В 2018 году из федерального и областного бюджетов производителю сельскохозяйственной продукции было выделено более 10,1 млн рублей. В первом полугодии 2019 года на повышение продуктивности в молочном скотоводстве и поддержку племенного животноводства компания получила от государства более 4 млн рублей.

Теги
Орлов, Игорь АнатольевичРоссияАрхангельская область
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