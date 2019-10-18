Минобороны получило новые аргументы принадлежности РФ шельфа Северного Ледовитого океана

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Минобороны РФ получило новые исчерпывающие доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, комиссия ООН рассмотрит их на заседании в феврале. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов, выступая на заседании Морской коллегии при правительстве в Санкт-Петербурге в пятницу.

"Министерством обороны Российской Федерации были проведены дополнительные батиметрические и гравиметрические исследования, а также акустическое профилирование. Полагаю, этих исследований будет достаточно для исчерпывающего обоснования нашей заявки на заседании комиссии, которое состоится в феврале 2020 года", - сказал он.

Борисов напомнил, что заявка по установлению внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане передана в соответствующую комиссию ООН в августе 2015 года. За это время прошло 11 ее заседаний.

"На этих встречах потребовалась дополнительная аргументация по обоснованию континентальной природы отдельных структурных элементов арктического бассейна, в том числе геолого-геофизические доказательства геологической истории формирования хребта Ломоносова. На 50-й сессии в июле 2019 года подкомиссия не согласилась с доводами нашей делегации в части построения внешней границы континентальной окраины в пределах южной части хребта Гаккеля", - сообщил он.