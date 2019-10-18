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Москва предусмотрела средства на рекультивацию бывшей территории завода полиметаллов

Ранее на фоне планов строительства Юго-Восточной хорды пользователи социальных сетей выражали опасение, что создание дороги затронет загрязненные радиацией участки у завода

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Столичные власти предусмотрели в проекте бюджета на ближайшие три года средства на возможную рекультивацию бывшей территории "Московского завода полиметаллов" (МЗП) в случае выявления радиоактивной заражения почв. Об этом сообщил в пятницу и. о. руководителя департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов на совместном заседании комиссий Мосгордумы по рассмотрению проекта столичного бюджета.

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"На южном участке мы проводим работы по Юго-Восточной хорде, провели все инженерно-геологические изыскания. Был большой общественный резонанс, мы можем ответственно заявить, у нас есть результаты всех обследований, никакого заражения нет. Из-за общественного резонанса мы в проектно-сметную документацию заложили мониторинг <...> Если мониторинг покажет, что есть радиоактивное заражение земли, то мы заложили средства на рекультивацию", - сказал он, уточнив, что средства предусмотрены в проекте бюджета.

Ранее на фоне планов строительства в столице Юго-Восточной хорды пользователи социальных сетей выражали опасение, что создание дороги может затронуть загрязненные радиацией участки у завода, в интернете также появилась петиция о необходимости остановить строительство. Затем в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы заявили, что при создании хорды загрязненные участки не будут затронуты. В "Радоне", в свою очередь, заявляли, что обнаруженные на правом берегу Москвы-реки около "Московского завода полиметаллов" участки с радиационным загрязнением не представляют угрозы для живущего поблизости населения и не загрязняют воду.

Также директор организации-проектировщика Юго-Восточной хорды ГКУ "Управление дорожного мостового строительства" (входит в департамент строительства Москвы) Василий Десятков сообщил журналистам, что неоднократные экологические замеры, в том числе исследования грунта, показали, что радиационный фон в зоне проектируемого участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ) в Москве в районе Москворечье-Сабурово не превышает нормы.

Согласно проекту, Юго-Восточная хорда протянется на 36 км от шоссе Энтузиастов до 35-го км МКАД. Новая трасса пройдет по 10 районам Москвы, включая Перово, Нижегородский, Текстильщики, Печатники, Курьяново, Москворечье-Сабурово, Северное Чертаново, Центральное Чертаново, Южное Чертаново и Северное Бутово. Хорда пересечет пять автомобильных дорог: Каширское и Варшавское шоссе, Рязанский и Волгоградский проспекты, а также Липецкую улицу. Власти города рассчитывают реализовать проект максимум в течение пяти лет.

Теги
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