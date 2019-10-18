В Москве намерены направить 27 млрд рублей на улучшение жилья горожан в 2020-2022 годах

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Власти Москвы планирую ежегодно направлять по 9 млрд рублей на улучшение жилищных условий горожан, следует из проекта столичного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. Об этом сообщил в пятницу в ходе совместного заседания комиссий Мосгордумы для рассмотрения проекта руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

"В представленном проекте бюджета ассигнования на статью расходов на улучшение жилищных условий увеличивается на 1 млрд по сравнению с годом текущем. В 2018 году статья была 6 млрд рублей, в 2019 году - 8 млрд, на 2020-2022 года по 9 млрд рублей ежегодно. Такие объемы позволят на эти ассигнования улучшить жилищные условия 2,2 тыс. московских семей", - сказал Гаман.

Он добавил, что дополнительно в натуральном предоставлении каждый год выделяется еще 2 тыс. квартир для очередников. По его словам, ежегодно более 4 тыс. московских семей улучшают свои жилищные условия.

"В середине 2018 года правительством Москвы была принята специальная льготная возможность внеочередного улучшения жилищных условий для многодетных семей, понимая особенную социальную составляющую для этих категорий. Воспользовавшись этой нормой, у нас за текущий год еще не законченный порядка 500 семей улучшили свои жилищные условия", - сказал Гаман.

Мэр Москвы Сергей Собянин 15 октября внес на рассмотрение Мосгордумы проект закона "О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов". В соответствии с городским законом "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москвы" столичный парламент не позднее чем через неделю со дня официального внесения проекта закона о бюджете организует его рассмотрение комиссиями и фракциями. Предметом рассмотрения документа в первом чтении являются основные характеристики бюджета (доходы, расходы, дефицит), источники формирования доходов бюджетов муниципальных образований, программа государственных заимствований города Москвы, а также программа госгарантий.