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Минпромторг: конкурс на разработку газовых турбин большой мощности завершится в декабре

Стоимость проекта составит не менее 14 млрд рублей

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Прием заявок на разработку российской газовой турбины большой мощности с субсидией от государства завершится в декабре 2019 года, сообщил ТАСС замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

"Завершение конкурса [планируется] в декабре", - сказал замминистра.

В марте правительство приняло решение о выделении из бюджета субсидии на финансирование части затрат на НИОКР в рамках создания в России производства газовых турбин большой мощности. Стоимость проекта составит не менее 14 млрд рублей.

В федеральном бюджете в 2019-2021 годах на эти цели предусмотрено 7 млрд рублей, объем внебюджетного финансирования составит также не менее 7 млрд рублей.

Минпромторг считает, что сроки выхода на серийное производство первой российской газовой турбины можно оптимизировать путем привлечения в проект ряда предприятий, серийное производство может начаться в 2021 году. До конца 2032 года планируется выпустить минимум 22 турбины средней и большой мощности.

Под турбинами большой мощности в постановлении правительства РФ понимаются газотурбинные двигатели для производства электрической энергии, находящиеся в диапазоне 60-80 МВт и 150-180 МВт с коэффициентом полезного действия не менее 35% в простом цикле.

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