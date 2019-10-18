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Аудитория Рунета к концу 2019 года может достичь 96 млн человек

Заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин сообщил, что сайты в зоне .ru читают не только россияне, но пользователи из других стран

ВОРОНЕЖ, 18 октября. /ТАСС/. Аудитория российского сегмента интернета к концу текущего года составит 96 млн человек. Об этом в пятницу сообщил заместитель главы Минкомсвязи РФ Алексей Волин, выступая на региональном интернет-форуме в Воронеже.

"В конце 2019 года количество пользователей [российского сегмента] интернета составит 96 млн человек. И таким образом, примерно за последние полтора года мы увидим рост аудитории на 6 млн человек российского интернета. Это очень много", - сказал Волин.

Он подчеркнул, что сайты в зоне .ru читают не только россияне, но пользователи из других стран, число которых примерно вдвое выше, чем пользователей Рунета. "И это, пожалуй, лучший ответ на вопрос: пойдет ли Россия на закрытие интернета и его изолирование. Это экономически для страны невыгодно, потому что закрытие интернета - это потеря свыше половины аудитории, которая у него есть. Никто половину рынков не отсекает", - сказал замглавы Минкомсвязи.

Региональный интернет-форум (РИФ) проходит в Воронеже 17-18 октября. Фестиваль проводится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, российской ассоциации электронных коммуникаций, правительства Воронежской области и администрации Воронежа.

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Россия
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