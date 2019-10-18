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В Минкомсязи оценили объем экономики Рунета

В 2019 году эта цифра составила 5 трлн рублей, отметили в ведомстве

ВОРОНЕЖ, 18 октября. /ТАСС/. Общий объем экономики российской интернет-индустрии, включая мобильный сектор, достиг 5 трлн рублей в 2019 году, что составляет 5% от доли экономики всей страны. Об этом в пятницу сообщил заместитель главы Минкомсвязи РФ Алексей Волин на региональном интернет-форуме РИФ-Воронеж.

"Мы не можем чисто механически складывать мобильную экономику с экономикой Рунета. Но по нашим общим оценкам, мы можем говорить о том, что общая экономика Рунета, включая мобильную экономику, составляет сейчас 5 трлн рублей. Более того, учитывая то, что российский ВВП сегодня оценивается в 100 трлн рублей, мы можем говорить о том, что доля экономики Рунета в доле экономики страны составляет 5%, это более, чем приличный показатель", - сказал Волин.

По данным экспертов интернет-индустрии, вклад экономики Рунета в экономику России в 2018 году составил 3,9 трлн рублей, это на 11% больше, чем в 2017 году.

Легальный контент

Число пользователей, которые покупают в интернете легальный контент, увеличилось в текущем году до 30 млн человек, отметил Волин.

"На сегодняшний день мы оцениваем количество пользователей, которые покупают легальный контент в интернете, в 30 млн человек - это игры, книги, видео. В 2012 году таких людей было 6 млн, то есть мы менее чем за 10 лет приросли в пять раз, это очень хороший и правильный тренд", - сказал Волин.

По его словам, доля пиратских сервисов в России сегодня стремительно снижается. При этом в правительстве не испытывают "никаких иллюзий" в отношении того, что этот рынок будет ликвидирован полностью. "Ни в одной стране мира пиратство на сто процентов не побеждено. Наша задача - уменьшить долю пиратов на нашем рынке, чтобы основные деньги получали правообладатели", - сказал замглавы Минкомсвязи.

Региональный интернет-форум (РИФ) проходит в Воронеже 17-18 октября. Он проводится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, российской ассоциации электронных коммуникаций, правительства Воронежской области и администрации Воронежа.

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Россия
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