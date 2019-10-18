Эксперты: расширение льготной ипотеки на вторичное жилье повысит ее эффективность

ТАСС, 18 октября. Программа льготного ипотечного кредитования под 6% для семей с двумя и более детьми, которая, по информации главы Минтруда РФ Максима Топилина, практически не выполняется в ряде регионов РФ, может стать более эффективной, если будет распространена не только на новостройки, но и на вторичное жилье. Такое мнение высказали ТАСС опрошенные чиновники, депутаты и руководители компаний, специализирующихся на ипотечном кредитовании. В некоторых регионах невостребованность программы связана с отсутствием нового жилья или культурными особенностями.

Вторичное жилье как выход

В Мурманской области, которая подверглась критике Топилина, программа льготной ипотеки для многодетных семей не работает из-за практически полного отсутствия жилищного строительства, поэтому власти поддерживают идею распространения условий льготной ипотеки на вторичное жилье. "Если застройщики увидят, что люди активно берут ипотеку для вторичного жилья, это может стать сигналом для них начать строительство и нового жилья", - сказал ТАСС председатель думского комитета по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Мурманской области Андрей Белов.

Депутат отметил, что сейчас в регионе также прорабатывается решение заменить выдачу земельных участков для многодетных, что на Севере мало востребовано, денежными выплатами. Причем это должно касаться не только малоимущих, но всех молодых многодетных семей. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил в социальных сетях, что регион только запускает рынок строительства жилья, поэтому льготная ипотека на вторичное жилье может стать хорошей мерой поддержи семей.

Идею распространения программы на вторичное жилье поддержала и Кировская область. По мнению министра социального развития Кировской области Ольги Шулятьевой, расширение программы позволит воспользоваться льготой жителям районов, где сегодня строится мало нового жилья. "Подавляющее большинство семей, которые воспользовались программой, проживают в городе Кирове, так как именно в областном центре идет строительство жилья, а также имеется готовое жилье от застройщиков", - пояснила она, отметив, что с необходимостью расширения программы солидарны как представители кредитных организаций, так и сами семьи.

Поддерживает инициативу по распространению льготной ипотечной программы на вторичный рынок и Тамбовская область. По словам и.о. начальника управления строительства Тамбовской области Эдуарда Никулина, мера поспособствует развитию ипотечного рынка в регионе, а также сокращению нуждаемости людей в жилых помещениях. Сейчас в регионе льготной ипотекой под 6% годовых воспользовались 80 семей.

Возможность рефинансирования

Включение в программу вторичного жилья позволит семьям рефинансировать уже имеющиеся кредиты, полученные на квартиру во вторичном фонде, сообщила ТАСС генеральный директор Новосибирского областного агентства ипотечного кредитования (АО "НОАИК") Анна Феликова. Она пояснила, что среди клиентов НОАИК высока доля тех, кто обращается за рефинансированием по льготной ставке, а не оформляет новую ипотеку. Снижение ставки позволяет каждый месяц платить меньше тем семьям, которые приобрели квартиру у застройщика.

"Но есть и другая категория заемщиков - это родители, у которых также с 1 января 2018 года родился второй или третий ребенок, только несколько лет назад семья покупала не новостройку, а вторичное жилье. Звонков от таких семей к нам поступает очень много, но они не попадают под условия льготной программы", - сказала Феликова.

Краснодарский край, который оказался в числе наиболее успешных регионов по реализации программы, на сегодняшний день выдал ипотеку под 6% почти 900 семьям на сумму 1,7 млрд. Достичь такого результата, как объяснил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, регион смог после того, как выстроил работу с многодетными семьями. Сотрудники министерства социальной защиты проводили встречи с многодетными семьями в районах региона и объясняли, какую возможность предоставляет льготная ипотека. После этого сотрудники попросили семьи собрать все документы и прийти с ними в ближайшее отделение соцзащиты, где оператор принимал пакет документов и работал с банком самостоятельно.

"Получилось, что многодетной семье пришлось только прийти в банк и подписать договор ипотеки, то есть всю основную работу за них сделал сотрудник министерства соцзащиты", - сказал Кондратьев, отметив, что выстроенная таким образом работа дала максимальный эффект. При этом, в отделениях соцзащиты продолжают находиться работники министерства, которые принимают документы, работают с банками и застройщиками.

Особенности культуры

В Ингушетии, где по программе не было выдано ни одного ипотечного кредита, мера поддержки не пользуется востребованностью из-за культурных особенностей. Как сообщил ТАСС зампредседателя комитета по здравоохранению, социальной политике и труду Народного собрания Ингушетии Ильяс Богатырев, по канонам ислама, ростовщичество и проценты являются грехом, поэтому застройщики учитывают этот нюанс и продают квартиры, предлагая беспроцентную рассрочку без банка.

Между сторонами составляется договор, и покупатель ежемесячно вносит ту сумму, которая ему по силам. Застройщики понимают, что процент кредитования не сыграет роли - каким бы он ни был, он запретен для соблюдающего каноны мусульманина. Поэтому исламский беспроцентный банкинг получает выгоду от долевого участия в том или ином проекте заемщика. По информации пресс-службы регионального Минстроя, за последние пять лет в Ингушетии не было ни одной заявки на участие в льготном ипотечном кредитовании.

О программе льготной ипотеки

Программа предоставления ипотеки по льготной ставке в 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, была запущена в начале 2018 года по поручению президента РФ Владимира Путина. По условиям программы, государство берет на себя обязательство по выплате банку разницы по ставке между 6% и фактической ставкой банка на льготный период. Сейчас льготная ипотека по ставке 6% предоставляется на период от трех до восьми лет в зависимости от числа детей, родившихся во время действия программы. По данным Банка России, за февраль-декабрь 2018 года было выдано или рефинансировано 4,5 тыс. ипотечных кредитов по новой программе.