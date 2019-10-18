Магаданская область планирует расширить режим особой экономической зоны на весь регион

ТАСС, 18 октября. Власти Магаданской области планируют расширить режим особой экономической зоны (ОЭЗ) на территорию всего региона. Об этом в пятницу сообщил губернатор Колымы Сергей Носов на встрече с журналистами.

"Сейчас прорабатывается вариант возможности расширения режима ОЭЗ, Магаданская область у нас большая. Были постоянные жалобы из-за того, что ОЭЗ только до Палатки [поселок в Магаданской области]. Есть экономическая целесообразность, но любую целесообразность надо четко, профессионально, аргументированно доказывать", - сообщил глава региона.

Режим ОЭЗ установлен в регионе с 1999 года. В настоящее время она занимает территорию от Магадана до поселка Палатка, расположенного в Хасынском районе в 82,3 км от столицы Колымы. Участники ОЭЗ получают поддержку в реализации инвестиционных проектов.