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Магаданская область планирует расширить режим особой экономической зоны на весь регион

В настоящее время режим ОЭЗ занимает территорию от Магадана до поселка Палатка, расположенного в Хасынском районе в 82,3 км от столицы Колымы

ТАСС, 18 октября. Власти Магаданской области планируют расширить режим особой экономической зоны (ОЭЗ) на территорию всего региона. Об этом в пятницу сообщил губернатор Колымы Сергей Носов на встрече с журналистами.

"Сейчас прорабатывается вариант возможности расширения режима ОЭЗ, Магаданская область у нас большая. Были постоянные жалобы из-за того, что ОЭЗ только до Палатки [поселок в Магаданской области]. Есть экономическая целесообразность, но любую целесообразность надо четко, профессионально, аргументированно доказывать", - сообщил глава региона.

Режим ОЭЗ установлен в регионе с 1999 года. В настоящее время она занимает территорию от Магадана до поселка Палатка, расположенного в Хасынском районе в 82,3 км от столицы Колымы. Участники ОЭЗ получают поддержку в реализации инвестиционных проектов.

Теги
РоссияМагаданская областьДальний Восток
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