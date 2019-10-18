"Автодор": скоростной режим до 130 км/ч на М-11 будет повышаться поэтапно

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Скоростной режим на платной трассе М-11 "Москва - Санкт-Петербург" до 130 км/ч будет повышаться поэтапно, говорится в сообщении госкомпании "Автодор", в ведении которой находится дорога.

"Это дорога [М-11], по которой можно будет двигаться со скоростью 110 км/ч. Мы с [Михаилом] Черниковым (начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД - прим. ТАСС) обсуждали вопрос поэтапного увеличения скоростного режима до 130 км/ч. Можно будет за пять с половиной часов доехать от Москвы до Санкт-Петербурга. В этом году дорога будет завершена", - прокомментировал глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.

В настоящее время на дороге М-11 скоростной режим до 110 км/ч установлен на всех платных участках, кроме обхода Вышнего Волочка (км 258 - км 334). Здесь скорость доведена до 130 км/ч.

Строительство автомобильной трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург будет полностью завершено к 15 ноября. Стоимость проезда по всей автодороге составит около 2 тыс. рублей, сообщали в Минтрансе.

Скоростная трасса М-11 протянется от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Новая дорога в основном пройдет параллельно существующей автомобильной дороге М-10 "Россия" и будет пересекать ее на 58 км, 149 км, 208 км, 258 км, 334 км и 543 км с устройством транспортных развязок на разных уровнях. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 км.