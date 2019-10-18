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Провинция Хайнань инвестирует более $7 млн в защиту биологического разнообразия Хайкоу

Всего власти провинции планируют осуществить пять крупных проектов

ХАЙКОУ /Китай/, 18 октября. /ТАСС/. Власти административного центра южнокитайской провинции Хайнань города Хайкоу привлекут инвестиции в размере более 50 млн юаней (более $7 млн) для защиты экологии и сохранения биологического разнообразия городской бухты. Как сообщил информационный портал "Наньхайван", программа будет реализована в течение года под патронажем муниципального управления природными ресурсами и планирования.

Согласно официальным данным, планируется осуществить пять крупных проектов, предусматривающих восстановление береговой линии острова, прилегающего к ней пояса болотно-луговых угодий, гидрологических ресурсов и проведение работ по ликвидации илистых отложений. "Одновременно нам предстоит произвести очистку побережья от мусора, после чего начнется посадка мангровых лесов", - проинформировали в городской администрации.

В соответствии с планом, уже в ближайшие месяцы облик бухты Хайкоу полностью преобразится: в ее прибрежной полосе появятся посадки площадью 3 тыс. кв. м, будут ликвидированы илистые наносы, территория которых превышает 260 тыс. кв. м, а плотность слоя оценивается в 2,8 м. Согласно подсчетам, участникам проекта предстоит переместить грязевую массу объемом 521 тыс. куб. м.

Для увеличения разнообразия местной флоры в воды залива будет выпущено 400 тыс. экзотических лучеперых рыб - луцианов, более 2 млн креветок и 1 млн моллюсков.

Для того, чтобы экология в районе бухты постоянно улучшалась и не деградировала правительство также создаст специальную систему контроля: около 20 небольших станций, которые два раза в год будут замерять показатели, определяющие качество гидроресурсов, состояние естественных наносов и отложений, степень эффективности защиты биологического разнообразия.

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