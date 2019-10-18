Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минстрой планирует оптимизировать государственную информационную систему ЖКХ

Соответствующий закон будет внесен в Госдуму

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Минстрой России намерен оптимизировать государственную информационную систему ЖКХ (ГИС ЖКХ). Об этом в пятницу сообщил замглавы министерства Максим Егоров на заседании совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации в рамках форума "Взгляд в цифровое будущее".

"Сейчас мы разрабатываем изменения в Жилищный кодекс, изменения в закон, который у нас регулирует ГИС ЖКХ. Соответствующий закон будет внесен в Госдуму. Мы сейчас большое количество работы посвящаем тому, чтобы ГИС ЖКХ перезагрузить, возможно, убрать какой-то большой массив информации", - сказал Егоров.

В четверг правительство на заседании одобрило инициативу о передаче полномочий государственного заказчика, ответственного за создание, эксплуатацию и модернизацию этой системы, от Минкомсвязи к Минстрою, отметил он. В планы министерства входит интеграция лучшего регионального опыта по эксплуатации информационных систем в сфере ЖКХ. "Многие регионы говорят: вы только наши информационные системы не убивайте. Нет, мы будем интегрировать все системы между собой, чтобы положительные опыты информационных систем в части ЖКХ использовать в регионах", - пояснил он.

ГИС ЖКХ была запущена в опытном режиме 1 июля 2016 года. С ее помощью потребители могут проверить задолженность за услуги ЖКХ, передать показания приборов учета, оплатить счета и проверить наличие лицензии у управляющей компании. Также в системе можно узнать о новостях в сфере ЖКХ, получить справку о программах капитального ремонта домов и переселения из аварийного и ветхого жилья, информацию о тарифах, льготах и субсидиях. Воспользоваться официальным сайтом ГИС ЖКХ могут все граждане РФ. Оператором ГИС ЖКХ выступает "Почта России".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Саммит Россия – Африка
Участники форума Россия - Африка обсудят перспективы создания особых экономических зон
Поиск новых форматов сотрудничества между Россией и Африкой является одной из ключевых задач предстоящего Экономического форума, отмечается в сообщении Фонда "Росконгресс"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС