Минстрой планирует оптимизировать государственную информационную систему ЖКХ

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Минстрой России намерен оптимизировать государственную информационную систему ЖКХ (ГИС ЖКХ). Об этом в пятницу сообщил замглавы министерства Максим Егоров на заседании совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации в рамках форума "Взгляд в цифровое будущее".

"Сейчас мы разрабатываем изменения в Жилищный кодекс, изменения в закон, который у нас регулирует ГИС ЖКХ. Соответствующий закон будет внесен в Госдуму. Мы сейчас большое количество работы посвящаем тому, чтобы ГИС ЖКХ перезагрузить, возможно, убрать какой-то большой массив информации", - сказал Егоров.

В четверг правительство на заседании одобрило инициативу о передаче полномочий государственного заказчика, ответственного за создание, эксплуатацию и модернизацию этой системы, от Минкомсвязи к Минстрою, отметил он. В планы министерства входит интеграция лучшего регионального опыта по эксплуатации информационных систем в сфере ЖКХ. "Многие регионы говорят: вы только наши информационные системы не убивайте. Нет, мы будем интегрировать все системы между собой, чтобы положительные опыты информационных систем в части ЖКХ использовать в регионах", - пояснил он.

ГИС ЖКХ была запущена в опытном режиме 1 июля 2016 года. С ее помощью потребители могут проверить задолженность за услуги ЖКХ, передать показания приборов учета, оплатить счета и проверить наличие лицензии у управляющей компании. Также в системе можно узнать о новостях в сфере ЖКХ, получить справку о программах капитального ремонта домов и переселения из аварийного и ветхого жилья, информацию о тарифах, льготах и субсидиях. Воспользоваться официальным сайтом ГИС ЖКХ могут все граждане РФ. Оператором ГИС ЖКХ выступает "Почта России".