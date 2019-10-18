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"Нафтогаз" намерен направить "Газпрому" 1 ноября иски на $11 млрд за прекращение транзита

С 2009 года между компаниями действуют два контракта - о поставках газа на Украину и о его транзите через территорию страны в Европу
Здание компании "Нафтогаз" Роман Канащук/ТАСС
Описание
Здание компании "Нафтогаз"
© Роман Канащук/ТАСС

КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" направит 1 ноября исковые требования в адрес "Газпрома" на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа. Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в Facebook.

"1 ноября мы вышлем "Газпрому" наши исковые требования на сумму более $11 млрд, что может стать компенсацией за прекращение транзита", - сообщил он.

Судебная история

В декабре 2017 года и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о поставках газа на Украину и его транзите через территорию страны, обязав российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд. "Газпром" эти решения обжаловал. Апелляционный суд округа Свеа в Швеции назначил слушания по апелляции "Газпрома" на октябрь 2019 года.

"Газпром" в марте 2018 года уведомил НАК "Нафтогаз Украины" о необходимости восстановить баланс интересов сторон по договорам, нарушенный ранее решениями Стокгольмского арбитража, и предложил провести переговоры по этому вопросу. Переговоры не привели к успеху, поэтому 20 апреля 2018 года "Газпром" направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма просьбу об арбитраже с требованием об изменении или расторжении контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа через территорию Украины с целью восстановления баланса контрактных обязательств и устранения возникшей асимметрии ответственности сторон. "Нафтогаз Украины" подал ответ на эту просьбу об арбитраже 22 мая 2018 года и предъявил встречные требования по контрактам.

Рассмотрение данного дела объединено с иском "Нафтогаза" о пересмотре тарифа на транзит газа, который украинская компания подала в июле 2018 года. "Нафтогаз" требует пересмотреть тариф с 18 марта 2018 года и взыскать с "Газпрома" $11,58 млрд за период с 18 марта 2018 года до окончания срока действия контракта на транзит.

Летом 2018 года "Нафтогаз" начал процесс принудительного взыскания $2,56 млрд через арест активов российского холдинга в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах. Шведский апелляционный суд округа Свеа приостанавливал исполнение решения Стокгольмского арбитража, однако позднее эта мера была отменена. В "Нафтогазе" заявили, что продолжат добиваться ареста активов "Газпрома".

С 2009 года между "Газпромом" и "Нафтогазом" действуют два контракта - о поставках газа на Украину и о его транзите через территорию страны в Европу. Оба истекают в конце 2019 года. С 2012 года "Нафтогаз" перестал полностью выбирать законтрактованный объем, а с ноября 2015 года Киев вообще не закупал российский газ, заменив его реверсным газом из Европы.

"Газпром" в свою очередь не прокачивал через Украину договоренный объем газа. В 2014 года компании начали судебные разбирательства по обоим контрактам.

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