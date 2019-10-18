Пермская компания с китайскими коллегами сделает роботов для больниц КНР

ПЕРМЬ, 18 октября. /ТАСС/. Компания из Перми "Промобот" (Promobot) и китайская FN Holdings подписали на полях Пермского инженерно-промышленного форума соглашение о двухгодичном сотрудничестве, они совместно разработают сервисных роботов для китайских клиник, сообщила в четверг пресс-служба "Промобота".

"Это роботы, которые смогут работать в клиниках: измерять показатели здоровья, проводить скрининговые опросы, заполнять документы, заполнять и выдавать справки. Разработка будет вестись с помощью общей проектной группы, ее только предстоит создать", - говорится в сообщении.

Проектная группа, которая начнет свою работу уже в ближайшие месяцы, будет разрабатывать лингвистическую базу на китайском языке и координировать совместную научно-исследовательскую работу, создание продукта планируют начать в середине 2020 года. "Сейчас мы занимаемся сбором уникальной информации о взаимодействии людей и роботов в Китае, со всеми их особенностями: ментальными, лингвистическими и так далее. С помощью коллег из FN Holdings мы сможем адаптировать наши продукты для китайского рынка, в том числе нашу лингвистическую базу", - пояснил председатель совета директоров российской компании Алексей Южаков, чьи слова приводит пресс-служба.

Также в Китай отправят полностью антропоморфных роботов-компаньонов Robo-C, копирующих внешность человека. Соглашение позволит FN Holdings стать дистрибьютором российских роботов на всей территории Китая, в свою очередь "Промобот" поможет китайской компании вывести их продукцию на российский рынок.

Пятый Пермский инженерно-промышленный форум проходит с 17 по 18 октября. Его ключевыми темами стали промкооперация и повышение производительности труда. Форум проводится с 2014 года и за годы существования собрал более 5 тыс. участников, в том числе представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, ведущих промышленных компаний, российских и зарубежных экспертов.