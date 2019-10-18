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Ивановская область получит кредит на воссоздание исторического облика Шуи и Кинешмы

Банк БРИКС предоставит региону 2 млрд рублей

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Банк БРИКС предоставит Ивановской области кредит в размере 2 млрд рублей на модернизацию исторических поселений Шуя и Кинешма. Об этом в ходе рабочей встречи президенту РФ Владимиру Путину доложил губернатор региона Станислав Воскресенский.

"Правительство Российской Федерации реализует совместно с Новым банком развития [БРИКС] программу - это комплексная модернизация инфраструктуры исторических поселений, - рассказала Воскресенский. - Речь идет о сумме свыше 2 млрд рублей".

Губернатор пояснил, что межведомственная комиссия на базе Министерства культуры РФ приняла решение о включении в эту программу двух городов Ивановской области: это города Шуя и Кинешма. По его словам, проект рассчитан на несколько лет. В ближайшей перспективе предстоит заняться проектированием, выбрать объекты. Финансирование будет за счет кредитной линии Нового банка развития.

Путин поинтересовался, о каких именно объектах идет речь. "Это объекты в историческом центре, это воссоздание исторического облика этих прекрасных русских городов, - пояснил Воскресенский. - Мы уже приступили к этому в рамках программы "Комфортная городская среда". Он выразил надежду на то, что выделяемые средства позволят качественно улучшить жизнь жителей этих русских городов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияИвановская областьУльяновская областьВоскресенский, Станислав Сергеевич
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