Госдолг Москвы сократился в 10 раз с 2011 года

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Москва сохраняет статус региона с высоким показателем долговой устойчивости, государственный долг столицы сократился в 10 раз за период с 2011 по 2019 годы, сообщила в пятницу министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова на совместном заседании комиссий Мосгордумы, посвященном подготовке к первому чтению законопроекта "О бюджете Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы".

"Мы с 2011 года последовательно проводили очень жесткую политику по сокращению размера государственного долга. В 2011 году он у нас был почти 300 млрд рублей. Сегодня он составляет 30 млрд руб. В проекте бюджета заложено погашение государственного долга в 2022 году в соответствии с графиком. <...> Москва сохраняет статус региона с очень высоким показателем долговой устойчивости", - сказала Зяббарова.

Законопроект был внесен на рассмотрение столичного парламента мэром Москвы Сергеем Собяниным 15 октября. При составлении проекта предельное внимание было уделено обеспечению устойчивости бюджетной системы города.

Согласно документу, прогнозируемые доходы бюджета столицы в 2020 году составят почти 2,8 трлн рублей, в 2021 году - более 3,6 трлн рублей, в 2022 году - порядка 3,4 трлн рублей. Объем налоговых доходов на 2020 год прогнозируется в сумме более 2,5 трлн рублей, в 2021 году - более 2,8 трлн рублей, в 2022 году - свыше 3,1 трлн рублей. Расходы бюджета составят более 3,1 трлн рублей в 2020 году, почти 3,3 трлн рублей - в 2021 году и около 3,4 трлн рублей - в 2022 году. Дефицит бюджета в 2020 году составит почти 351,3 млрд рублей, в 2021 году - почти 214,2 млрд рублей, в 2022 году - почти 22,9 млрд рублей.