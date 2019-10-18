Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Саммит Россия – Африка

Участники форума Россия - Африка обсудят перспективы создания особых экономических зон

Поиск новых форматов сотрудничества между Россией и Африкой является одной из ключевых задач предстоящего Экономического форума, отмечается в сообщении Фонда "Росконгресс"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Перспективы развития особых экономических и промышленных зон планируется обсудить на Экономическом форуме Россия - Африка, который пройдет в Сочи 23-24 октября, говорится в сообщении Фонда "Росконгресс".

"Поиск новых форматов сотрудничества между Россией и Африкой является одной из ключевых задач предстоящего Экономического форума в Сочи. В центре внимания - возможности экономических зон и потенциал их развития на примере Российской промышленной зоны в Египте", - отмечается в сообщении.

Планируется, что 23 октября в рамках форума пройдет дискуссионная панель "Россия - Африка: новые форматы сотрудничества. Возможности особых экономических зон на примере проекта Российской промышленной зоны в Египте". Ее участники обсудят условия создания инфраструктурных "точек входа" - льготных режимов особых (свободных) экономических зон, в которых производят конкурентоспособную, качественную и высокотехнологичную продукцию, имеющую преимущества при выходе на местные рынки.

"В Египте, на площадке "Восточный Порт-Саид" экономической зоны Суэцкого канала, сегодня создается Российская промышленная зона (РПЗ) - уникальный проект, в котором участвуют правительства, государственные институты развития и представители бизнеса. Сегодня рамочные соглашения заключены с 25 компаниями - резидентами", - отмечает Росконгресс.

Среди резидентов зоны - производители биохимии и удобрений, строительных материалов и металлоконструкций, композитных материалов, сельскохозяйственной техники, электротехнического и нефтегазового оборудования, портовой оснастки. Производственный комплекс площадью 525 га будет развертываться поэтапно, позволяя российским экспортерам и поставщикам локализовать мощности вблизи перспективных рынков стран Ближнего Востока и Африки.

"Мы приветствуем создание в Египте Российской промзоны, которая входит в национальный проект "Международная кооперация и экспорт". РПЗ ускорит темпы роста российского экспорта. Сегодня, накануне старта строительства промышленной зоны, Российский экспортный центр проводит финальные согласования с египетскими партнерами. И если нацпроект предполагает начало производства в РПЗ в 2024 году, то мы знаем о планах первых резидентов начать его в 2022 году", - приводятся в сообщения слова генерального директора РЭЦ Андрея Слепнева.

Как планируется, в дискуссии примут участие: председатель экономической зоны Суэцкого канала (SCZone) Ехия Заки, президент, председатель совета директоров Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанк) Бенедикт Орама, генеральный директор Russian Industries Overseas Egypt Илья Помигалов, генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Андрей Слепнев, председатель Российско-египетского делового совета Михаил Орлов.

О форуме

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители госструктур, бизнеса и интеграционных объединений континента.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСаммит Россия – Африка
Реклама на ТАСС
Первый неатомный ледокол "Росатомфлота" передан заказчику
Мощность судна - 12 МВт, что должно позволить эффективно работать во льду толщиной 1,5 метра на скорости два узла и развивать скорость четыре узла в битом льду толщиной до 5 м
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС