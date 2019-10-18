Участники форума Россия - Африка обсудят перспективы создания особых экономических зон

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Перспективы развития особых экономических и промышленных зон планируется обсудить на Экономическом форуме Россия - Африка, который пройдет в Сочи 23-24 октября, говорится в сообщении Фонда "Росконгресс".

"Поиск новых форматов сотрудничества между Россией и Африкой является одной из ключевых задач предстоящего Экономического форума в Сочи. В центре внимания - возможности экономических зон и потенциал их развития на примере Российской промышленной зоны в Египте", - отмечается в сообщении.

Планируется, что 23 октября в рамках форума пройдет дискуссионная панель "Россия - Африка: новые форматы сотрудничества. Возможности особых экономических зон на примере проекта Российской промышленной зоны в Египте". Ее участники обсудят условия создания инфраструктурных "точек входа" - льготных режимов особых (свободных) экономических зон, в которых производят конкурентоспособную, качественную и высокотехнологичную продукцию, имеющую преимущества при выходе на местные рынки.

"В Египте, на площадке "Восточный Порт-Саид" экономической зоны Суэцкого канала, сегодня создается Российская промышленная зона (РПЗ) - уникальный проект, в котором участвуют правительства, государственные институты развития и представители бизнеса. Сегодня рамочные соглашения заключены с 25 компаниями - резидентами", - отмечает Росконгресс.

Среди резидентов зоны - производители биохимии и удобрений, строительных материалов и металлоконструкций, композитных материалов, сельскохозяйственной техники, электротехнического и нефтегазового оборудования, портовой оснастки. Производственный комплекс площадью 525 га будет развертываться поэтапно, позволяя российским экспортерам и поставщикам локализовать мощности вблизи перспективных рынков стран Ближнего Востока и Африки.

"Мы приветствуем создание в Египте Российской промзоны, которая входит в национальный проект "Международная кооперация и экспорт". РПЗ ускорит темпы роста российского экспорта. Сегодня, накануне старта строительства промышленной зоны, Российский экспортный центр проводит финальные согласования с египетскими партнерами. И если нацпроект предполагает начало производства в РПЗ в 2024 году, то мы знаем о планах первых резидентов начать его в 2022 году", - приводятся в сообщения слова генерального директора РЭЦ Андрея Слепнева.

Как планируется, в дискуссии примут участие: председатель экономической зоны Суэцкого канала (SCZone) Ехия Заки, президент, председатель совета директоров Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанк) Бенедикт Орама, генеральный директор Russian Industries Overseas Egypt Илья Помигалов, генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Андрей Слепнев, председатель Российско-египетского делового совета Михаил Орлов.

О форуме

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители госструктур, бизнеса и интеграционных объединений континента.