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"Лукойл" рассматривает создание нефтехимкомплекса в Перми стоимостью более 200 млрд рублей

Как сообщил глава компании Вагит Алекперов, также почти решен вопрос строительства комплекса каталитического крекинга на Пермском НПЗ

ПЕРМЬ, 18 октября. /ТАСС/. "Лукойл" рассматривает вариант создания нефтехимического комплекса в Перми на базе "Лукойл-Пермнефтеоргсинтеза", объем инвестиций оценивается на сумму более 200 млрд рублей. Об этом сказал глава компании Вагит Алекперов, выступая на V Пермском инженерно-промышленном форуме.

"Практически решен вопрос строительства комплекса каталитического крекинга на нашем Пермском НПЗ. Это крупнейший проект, стоимостью более 100 млрд рублей, он инвесткомитетом принят. Мы стремимся к тому, чтобы максимальный объем оборудования заказать у пермских предприятий, к чему они, конечно же, должны готовиться. Также рассматривается вариант создания нефтехимического комплекса, здесь в Перми, на базе "Лукойл-Пермнефтеоргсинтеза". Объект очень сложный, дорогостоящий, стоимостью более 200 млрд рублей", - сказал Алекперов.

"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" - 100-процентная дочерняя структура "Лукойла". Компания перерабатывает около 13 млн т углеводородного сырья в год. Около 50% продукции отгружается за рубеж.

Теги
РоссияПермский край
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