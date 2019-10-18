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Подмосковье повысило прогноз инвестиций в обработку мусора до $1 млрд

Ранее заместитель председателя правительства региона Евгений Хромушин оценивал инвестиции в 12 комплексов в 30-40 млрд рублей

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Совокупный объем инвестиций в комплексы обработки отходов в Московской области в 2019-2020 годах составит $1 млрд. Об этом в пятницу журналистам заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Инвесторы Московской области в 2019-2020 году вложат порядка $1 млрд в подобные комплексы <…> Это очень серьезные инвестиции в экономику Московской области, это целая индустрия", - сказал он.

Ранее инвестиции в 12 комплексов оценивались в 30-40 млрд рублей. Эту оценку давал заместитель председателя правительства региона Евгений Хромушин.

Комплексы станут частью новой инфраструктуры обращения с отходами в Подмосковье наряду с четырьмя мусоросжигательными заводами. Сейчас из комплексов обработки введены в эксплуатацию три, еще четыре могут запустить до конца 2019 года, остальные должны заработать в 2020 году. Стоимость четырех МСЗ составляет 120 млрд рублей, таким образом, на создание новой инфраструктуры в регионе потребуется более 180 млрд рублей.

За счет новой инфраструктуры власти Подмосковья рассчитывают достичь 99% обработки коммунального мусора (то есть практически весь мусор должен попадать на какой-то объект по обращению с ним, а не на нелегальную свалку) и 47% переработки. Это позволит выполнить задачи национального проекта "Экология": 60% обработки и 36% переработки коммунальных отходов до 2024 года.

Доля захораниваемого на полигонах мусора упадет с 68% в 2019 году до 14% к 2023 году. Этот минимум сохранится до 2026 года, согласно схеме, а с 2026 года начнет расти и достигнет 16% в 2030 году. Это говорит о том, что к 2026 году возможности новой инфраструктуры будут исчерпаны и для дальнейшего снижения объемов складируемых на свалках отходов потребуется проводить очередную модернизацию системы, рассказывал ТАСС ранее советник губернатора Московской области в ранге министра Александр Коган.

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