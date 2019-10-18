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Власти регионов предложили предоставлять льготы производствам, запатентованным в России

Они смогут получить преференции в размере 10% от стоимости закупки

ТУЛА, 18 октября. /ТАСС/. Власти регионов России предложили предоставлять предприятиям, которые участвуют в конкурсах на предоставление госсубсидий для производства инновационной продукции, преференции в размере 10% от стоимости закупки по заявкам с технологиями, запатентованными в России. Об этом в пятницу сообщил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров на заседании рабочей группы "Промышленность" Госсовета РФ.

"Предлагается предоставлять преференции при оценке заявок в размере 10% от стоимости закупки участникам, предлагающим инновационную продукцию, для производства которой используются патенты, выданные президентом РФ за последние пять лет", - сказал Гончаров.

Он добавил, что, по мнению представителей регионов, эта мера позволит стимулировать развитие науки и практическое применение результатов интеллектуального труда путем использования отечественных патентов, изобретений и внедрение их в производство. "Также предлагается в целом ограничивать закупки иностранной продукции при наличии российских аналогов в рамках реализации нацпроектов", - отметил Гончаров.

На заседание рабочей группы "Промышленность" Госсовета РФ поступило более 140 заявок с предложениями от представителей крупнейших промышленных предприятий и правительств регионов. Около 20 из них планируется детально проработать и представить для утверждения.

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Россия
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