"Группа ГАЗ" отсрочила переход на 4-дневную рабочую неделю из-за выполнения госзаказа

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. "Группа ГАЗ" отсрочила перевод сотрудников на четырехдневную рабочую неделю в связи с выполнением госзаказа на поставку школьных автобусов и машин скорой помощи в регионы. Об этом ТАСС сообщил представитель компании.

Ранее сотрудников уведомили о возможном переходе на сокращенный режим работы с 21 октября 2019 года до 20 апреля 2020 года из-за падения рынка и негативного влияния санкций на деятельность компании.

"Сегодня ситуация на рынке коммерческого транспорта остается сложной. Факторов, указывающих на выход из стагнации, нет. Санкции США также продолжают оказывать негативное воздействие на работу предприятий "Группы ГАЗ". Однако, в текущем периоде наши предприятия выполняют госзаказ, полученный наряду с другими компаниями в отрасли, - поставки в регионы школьных автобусов и машин скорой помощи, поэтому введение сокращенной рабочей недели отсрочено", - отметил представитель группы.

В "Группе ГАЗ" не уточнили новые сроки перехода на четырехдневную рабочую неделю. "Руководство компании совместно с профсоюзным комитетом и рабочими советами "Группы ГАЗ" будут в гибком режиме принимать решения о графике работы предприятий в зависимости от ситуации на рынке и воздействия санкций", - отметили в группе.

Олег Дерипаска, владеющий контрольным пакетом акций "Группы ГАЗ" (65,56%), ранее заявил о возможном банкротстве и национализации "Группы ГАЗ" из-за предстоящего введения санкций США (отложены до 8 ноября). Бизнесмен уверен, что в этом случае у компании нет шансов выжить, так как многие поставщики и партнеры уже прекратили работу с заводом из-за риска вторичных санкций.

Ранее "Группа ГАЗ" просила выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки. Компания видит риски того, что во втором полугодии действие санкций США приведет к снижению производства на 40%, что в совокупности с растущей нагрузкой на оборотный капитал лишит компанию возможности обслуживать кредитный портфель. В "Группе ГАЗ" также пояснили, что речь идет не о прямой финансовой господдержке. Компания предлагала направить большую часть средств на поддержку госпотребителей техники группы, другую часть - на субсидирование процентной ставки по кредитам.