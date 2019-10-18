Глава Ивановской области доложил Путину об экономическом развитии региона

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский доложил президенту России Владимиру Путину об экономическом развитии региона. В частности, на встрече с главой государства он рассказал о том, что благодаря скоростным поездам, связавшим Иваново с Москвой, и также запуску ежедневного авиасообщения с Санкт-Петербургом в области активнее стали работать крупные инвесторы.

"Это привело к тому, что на нас внимательнее посмотрели крупные корпорации и создали уже свыше двух тысяч рабочих мест. Прежде всего речь идет о "Согазе" "Интер РАО", "Россетях": эти компании перенесли часть компетенций из Москвы к нам в Иваново. А недавно договорились с холдингом "Технодинамика" - он на 25% принадлежит "Ростеху" - о создании фактически парашютного кластера в городе Иваново на базе крупнейшего завода "Полет", - рассказал губернатор.

По его словам, это позволит увеличить выручку завода "Полет" примерно на 20%, также вырастет выручка смежного предприятия, которое занимается лентами для производства парашютов. Кроме того, в Иваново планирует переехать НИИ текстильных материалов. "То есть фактически, как говорят коллеги, от идеи до производства - все будет сконцентрировано в городе. Это позволит создать еще 150 рабочих мест", - добавил Воскресенский.

Губернатор также сообщил, что в регионе в этом году отремонтировано 378 км дорог. Он напомнил, что правительство РФ приняло решение о включении восточного обхода Иванова в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, и 7 июня уже начато проектирование объекта. Говоря о сфере сельского хозяйства, Воскресенский доложил о планах властей региона за пять лет вполовину сократить площади сельскохозяйственных земель, ранее выведенных из оборота. Также он сообщил о нескольких инвестиционных проектах в сфере АПК, которые планируется реализовать в ближайшее время.

В целом, по словам Воскресенского, промышленное производство в Ивановской области в январе - августе выросло на 2,4%, в регионе созданы две территории опережающего развития, специализирующиеся на текстиле и производстве медицинской техники. "С особым вниманием смотрим на льноводство, имею в виду всю цепочку от выращивания льна, заводов по переработке до производства конечной продукции. Инвесторы у нас появились, сейчас финализируем расчеты, и, надеюсь, проект будет реализован в самое ближайшее время", - добавил губернатор.

Поддержка малого бизнеса

Воскресенский рассказал, что больше половины валового регионального продукта Ивановской области приходится на малый и средний бизнес, поэтому власти региона "стали наводить порядок с мерами поддержки, чтобы создать предпринимательский дух в области". "В национальном рейтинге инвестклимата мы заняли первое место по критерию поддержки малого бизнеса. Но мы понимаем, что это, скорее, аванс доверия, это пока мало о чем говорит, это только такое преддверие серьезной, последовательной, кропотливой работы", - отметил губернатор.

Глава региона добавил, что считает "важной частью своей работы уделять особое внимание и малым городам". "Мы участвуем в грантах, которые вами созданы, - сказал он, обращаясь к Путину. - Гранты на малые города и исторические поселения. Могу сказать, в этом году мы на втором месте по объему средств среди 85 регионов в стране, которые получают их по этим грантам".