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"Арктик СПГ - 1" получил право разработки Солетско-Ханавейского месторождения на Ямале

СПГ-проект будет производить порядка 20 млн тонн сжиженного природного газа в год

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил решение предоставить "Арктик СПГ - 1", который станет следующим СПГ-проектом "Новатэка" после "Арктик СПГ - 2", право разработки Солетско-Ханавейского газового месторождения на севере Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом говорится в распоряжении правительства, подписанного Медведевым.

"Предоставить в установленном порядке обществу с ограниченной ответственностью "Арктик СПГ - 1" право пользования участком недр федерального значения", - сказано в документе.

Дочерняя структура "Новатэка" - "Арктик СПГ - 1" ранее была признана победителем аукциона. Он был объявлен 16 июля, стартовый платеж был установлен на уровне 2,351 млрд руб., сумма разового платежа составила 2 млрд 586 млн руб. размер сбора за участие в аукционе - 130 тыс. руб. Договор заключен на срок 27 лет.

"Арктик СПГ - 1" будет производить порядка 20 млн т сжиженного природного газа в год. В настоящее время "Новатэк" реализует второй проект СПГ на Ямале - "Арктик СПГ - 2" мощностью 19,8 млн т, в котором по 10% владеют китайские CNOOC, CNPC, французская Total, консорциум Mitsui и Jogmec. Запуск первой очереди "Арктик СПГ - 2" планируется в 2022-2023 гг. Кроме "Арктик СПГ - 2", "Новатэк" планирует строить еще два крупных завода в регионе - "Арктик СПГ - 1" и "Арктик СПГ - 3".

В России пока работают два проекта по сжижению природного газа - проект "Сахалин-2" мощностью более 10 млн т, совладельцами которого являются "Газпром" (50% плюс одна акция), Shell (27,5% минус одна акция), Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%), и "Ямал СПГ" мощностью около 18,5-19 млн т, акционерами которого являются "Новатэк" (с долей 50,1%), Total и CNPC (по 20%) и китайский Фонд Шелкового пути (9,9%).

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