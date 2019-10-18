Нижегородская область увеличит на 5 тыс. количество рабочих мест в сельском хозяйстве

ТАСС, 18 октября. Власти Нижегородской области к 2024 году намерены увеличить на 5 тыс. количество рабочих мест в сфере сельского хозяйства за счет реализации инвестиционных проектов, сообщил в пятницу руководитель региона Глеб Никитин на встрече с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым.

"На решение этих вопросов направлены практически все инвестиционные проекты. На сегодняшний день уже реализуются и планируются к реализации 112 инвестпроектов. Будет создано более 5 тыс. рабочих мест. Общий объем инвестиций за 2018−2024 годы составит 41,8 млрд рублей", - приводит слова Никитина пресс-служба правительства области.

В целом, по словам губернатора, на поддержку агропромышленного комплекса Нижегородской области в 2019 году предусмотрено более 4 млрд рублей, из них почти 2,9 млрд из областного бюджета. "В числе основных федеральных мер - "единая субсидия", повышение продуктивности в молочном животноводстве, несвязанная поддержка в области, возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК", - добавил Никитин.

Он также уточнил, что регион осуществляет единовременные и ежемесячные выплаты молодым специалистам и работникам организаций АПК, социальные доплаты руководителям сельскохозяйственных организаций, вышедшим на пенсию.

В свою очередь Дмитрий Патрушев отметил, что одной из наиболее важных тем является доведение средств господдержки до сельхозпроизводителей. "В настоящий момент в вашем регионе доведено 87,5% средств. Это отличная цифра, выше, чем в среднем по стране. Попрошу вас эту цифру держать на контроле. Доведение средств господдержки крайне важно для сельхозтоваропроизводителей. Если мы с вами сделаем это вовремя, то они могут динамично развивать свой бизнес", -- цитирует Патрушева пресс-служба.

В 2019 году Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт", в рамках нацпроекта планируется увеличить несырьевой неэнергетический экспорт с 4 млрд долларов в 2018 году до не менее чем 5,2 млрд долларов, в том числе, продукции АПК - до 492 млн долларов в 2024 году.