Total откроет центр цифровых инноваций в начале 2020 года в Париже

ТАСС, 18 октября. Французский энергоконцерн Total планирует открыть центр цифровых инноваций в начале 2020 года в Париже. В рамках проекта будут исследованы возможности применения цифровых решений в разных сферах деятельности компании, сообщил ресурс PRNewswire.

"Цифровые технологии являются важнейшим драйвером для достижения высоких результатов во всех сегментах бизнеса Total. Мы планируем систематически внедрять новые цифровые решения на базе искусственного интеллекта, интернета вещей и 5G, привлекая лучшие таланты для реализации подобных инициатив", - подчеркнул председатель и генеральный директор Total Патрик Пуянне.

Центр объединит 300 разработчиков, ученых и специалистов по анализу и обработке данных для ускорения цифровой трансформации группы Total. Исследователи займутся вопросами повышения эффективности операционной деятельности компании, разработкой новых клиентских решений, в том числе в части управления и контроля энергопотребления, а также исследованием возможностей снижения воздействия на окружающую среду.

По оценкам Total, цифровизация позволит компании получать дополнительную прибыль в $1,5 млрд к 2025 году за счет новых источников дохода и сокращения операционных и инвестиционных затрат.