Власти Москвы сообщили, что НДФЛ остается основным источником дохода городского бюджета

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) остается основным источником в доходной части столичного бюджета. Об этом сообщила в пятницу на совместном заседании комиссий Мосгордумы, посвященном подготовке к первому чтению проекта бюджета Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов министр правительства столицы, руководитель департамента финансов города Елена Зяббарова.

"НДФЛ является самым крупным источником в подоходной части нашего бюджета, стабильным источником. На протяжении последних лет мы видим очень хорошую динамику по этому налогу <...> Рост поступлений по НДФЛ происходит за счет роста налогооблагаемой базы - фонда оплаты труда, это самый главный объект налогообложения. Он растет за счет увеличения [количества] рабочих мест в Москве", - сказала она.

Зяббарова добавила, что в Москве сохраняются низкие показатели по безработице, растет занятость населения, а также средняя зарплата. "В 2020 году рост заработной платы прогнозируется на 6,7%, в 2021-м - на 6,8%, в 2022-м - на 7%", - уточнила она.

Законопроект на рассмотрение столичного парламента был внесен мэром Москвы Сергеем Собяниным 15 октября. Согласно проекту, доходы в 2020 году составят почти 2,8 трлн рублей, расходы - более 3,1 трлн, дефицит - почти 351,3 млрд.