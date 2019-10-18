Сербия подпишет с Россией соглашение о кредите на €172,5 млн в ходе визита Медведева

БЕЛГРАД, 18 октября. /ТАСС/. Россия и Сербия подпишут соглашение о кредите на €172,5 млн в ходе предстоящего в субботу визита в Белград премьера РФ Дмитрия Медведева. Об этом сообщило в пятницу Министерство строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии.

Сообщается, что соглашение будет подписано между кабминами РФ и Сербии. Сумма российского кредита составит €172,5 млн, еще €57,5 млн выделит сербская сторона. Средства (€230 млн) пойдут на строительство железной дороги до границы с Черногорией, создание Единого диспетчерского центра, электроинфраструктуры на участках Белград - Будапешт и Стара-Пазова - Нови-Сад.

Соглашение о модернизации 209,8 км железной дороги от города Валево до границы с Черногорией подпишут министр строительства, транспорта и инфраструктуры Зорана Михайлович и генеральный директор РЖД Олег Белозеров. Договор о проектировании и строительстве Единого диспетчерского центра на сумму €9,48 млн подпишут генеральный директор компании "Инфраструктура железнице Сербии" Миролюб Евтич и генеральный директор "РЖД Интернешнл" Сергей Павлов.

С 2014 года "РЖД Интернешнл" ведет масштабные работы по модернизации и строительству железнодорожной инфраструктуры в Сербии. На данный момент завершена реконструкция участка Белград - Панчево, железнодорожных объектов в рамках развития Панъевропейского транспортного Коридора X, участка Ресник - Валево линии Белград - Бар. Также осуществлена поставка дизель-поездов российского производства в Сербию.