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На Ставрополье создадут два новых региональных парка

В Ставрополе появится туристско-рекреационного типа - "Аквапарк", а в Лермонтове - индустриальный парк - "Меховой кластер"

ПЯТИГОРСК, 18 октября. /ТАСС/. Власти Ставрополья создадут два новых региональных парка: индустриальный и туристско-рекреационный. На это направят более 500 млн рублей, сообщило в пятницу управление по информполитике правительства региона.

"В Ставропольском крае будут созданы два новых региональных парка. На эти цели в 2019 году запланировано выделение 505,05 млн рублей средств федерального и краевого бюджетов. Парки будут основаны до конца года в Ставрополе и Лермонтове", - говорится в сообщении.

По данным управления, Ставрополе создадут парк туристско-рекреационного типа - "Аквапарк", а в Лермонтове - индустриальный парк - "Меховой кластер".

"Власти региона ведут планомерную работу по созданию условий для создания регионального промышленного парка в городе Лермонтове. Сегодня на Кавказских Минеральных Водах сосредоточено более половины российского шубного производства. В начале года губернатор Владимир Владимиров провел встречу с потенциальными инвесторами из Турции, которые выразили готовность сотрудничать со Ставропольем в этой сфере", - отмечается в сообщении.

Всего в крае действуют 13 региональных парков. Из них 11 индустриальных, агропромышленный и туристско-рекреационный. В 2019 году в крае были зарегистрированы четыре новых резидента.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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