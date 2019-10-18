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Кабмин одобрил соглашение о гармонизации табачных акцизов в ЕАЭС

Документом предусматривается введение единой индикативной ставки акцизов, которая будет устанавливаться, начиная с 2024 года сроком на пять лет

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило соглашение о гармонизации табачных акцизов в ЕАЭС и направило его на подпись президенту России Владимиру Путину. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ предусматривает введение единой индикативной ставки акцизов, которая будет устанавливаться, начиная с 2024 г. сроком на пять лет. Планируется, что в 2024 году страны ЕАЭС будут применять индикативную ставку, эквивалентную €35 (в национальных валютах) за 1 тыс. табачных изделий. Ставки акцизов, действующие в государствах, входящих в состав ЕАЭС, могут отклоняться от индикативной ставки не более чем на 20% в большую или меньшую сторону.

В документе также отмечается, что при наличии обоснованной экономической целесообразности изменения индикативной ставки и диапазона отклонений, а также в случае изменения курса национальных валют по отношению к евро более чем на 15%, совет Евразийской экономической комиссии вправе по инициативе любого из государств - членов ЕАЭС принять решение об изменении ставки и диапазона.

В июне 2019 года совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по итогам совещания одобрил соглашение о ведении единой налоговой политики в области акцизов на табак и алкоголь на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как сообщал в августе директор ассоциации "Совет по вопросам развития табачной промышленности" Эдуард Воронцов, нелегальная продажа в России табачной продукции из стран ЕАЭС может привести к тому, что бюджет страны в 2019 году недополучит налоговые поступления (акцизы и НДС) от деятельности легальных табачных компаний в РФ на сумму свыше 31 млрд рублей. Он пояснял, что основную долю составляет нелегально ввезенная продукция из Белоруссии - ущерб прогнозируется на уровне 22 млрд рублей; по Армении этот показатель может составить около 3,9 млрд рублей; по Киргизии 3,1 млрд рублей; по Казахстану 2 млрд рублей.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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