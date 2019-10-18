Первый неатомный ледокол "Росатомфлота" передан заказчику

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Первый неатомный ледокол корпорации "Росатомфлот" "Обь", построенный на Выборгском судостроительном заводе (входит в "Объединенную судостроительную корпорацию") в Ленинградской области, передан заказчику в пятницу.

"Сегодня во время обхода звучали эпитеты, что это самый современный, самый компьютерно-насыщенный, самый с точки зрения управления, ну и, надеюсь, что он будет самым надежным с точки зрения того, что он должен будет делать в регионах своей постоянной приписки. Сегодня счастливый день у кораблестроителей, когда мы завершили свою работу", - сказал на церемонии передачи президент "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов.

По словам генерального директора ПАО "Выборгский судостроительный завод" Александр Соловьев, ледокол через несколько недель начнет работу в порту Саббета (Ямал).

Закладка ледокола "Обь" проекта Aker ARC 124 (ледовый класс Icebreaker7) состоялась 27 сентября 2016 года. Спуск на воду состоялся в июне 2018 года. Судно имеет длину 89,2 м, ширину - 21,9 м, осадку - 7,5 м. Мощность судна - 12 МВт, что должно позволить эффективно работать во льду толщиной 1,5 метра на скорости два узла и развивать скорость четыре узла в битом льду толщиной до 5 м.