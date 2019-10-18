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Глава Ставрополья: объем инвестиций в "зеленую энергетику" края может достигнуть $2 млрд

Реализовать проекты планируют в ближайшие три-пять лет

КОЧУБЕЕВСКОЕ /Ставропольский край/, 18 октября. /ТАСС/. Общая стоимость проектов в сфере "зеленой энергетики" в Ставропольском крае может достигнуть $2 млрд, что благоприятно повлияет не только на экономику региона, но и на его имидж, сообщил в пятницу журналистам губернатор края Владимир Владимиров.

"$2 млрд - общий проект "зеленой энергетики" в Ставропольском крае, он сравним со стоимостью такого завода как "Невинномысский азот". <…> Первое, за что мы боремся, - это компетенции, наши дети будут очень близко к этим технологиям, смогут обучаться, развиваться", - сказал он.

Объем инвестиций достигнет $2 млрд при реализации всех заявленных проектов, которые запланированы на ближайшие три-пять лет. В пятницу в регионе началось строительство первого ветропарка, работу ведет компания "Новавинд". О намерении строить ветростанции в крае также заявили компании "Энел Россия" и "Фортум".

"Единовременно, мы полагаем, в крае будут работать более 2 тыс. строителей [на проектах ветрогенерации] на протяжении трех лет", - отметил Владимиров.

По его словам, "зеленая энергетика" является "имиджевым проектом" для региона. "Когда вы въезжаете в регион, а там стоят стометровые мачты, огромные лопасти, - это совсем другой вид. <…> Сегодня мы точно становимся флагманов в возобновляемой энергетике в РФ", - добавил губернатор.

Также в крае идет строительство первой для региона солнечной электростанции. Проект реализуется компанией "Солар Системс", электростанция создается в Грачевском районе, первые очереди уже начали работу.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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