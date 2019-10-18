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Саммит Россия – Африка

Посол РФ: Намибия увеличивает поставки мяса и рыбы в Россию

Взаимодействие двух стран отличается многоплановостью и давними традициями, отметил Валерий Уткин

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Намибия сделала первые шаги на пути увеличения поставок в Россию сельскохозяйственной продукции, включая мясо и рыбу. Об этом в преддверии саммита Россия - Африка заявил в интервью ТАСС посол РФ в Намибии Валерий Уткин.

"Взаимодействие России и Намибии отличается многоплановостью, давними традициями, - сказал он. - По итогам состоявшегося в минувшем мае очередного заседания двусторонней Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству наметились перспективы партнерства в сельском хозяйстве, транспортной инфраструктуре. Сделаны первые шаги на пути увеличения поставок в Россию сельхозпродукции из Намибии, включая мясо и рыбу. Велик потенциал сотрудничества в рыболовстве, учитывая обширные богатства вод Южной Атлантики. Развивается взаимодействие в добыче полезных ископаемых, в том числе по оксиду урана".

"Предстоящий саммит - уникальная возможность для России и государств Африки встретиться за одним столом, обсудить задачи развития взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях, определить новые точки пересечения интересов, - указал посол. - Важно продолжить традиции дружбы, уважения к национальным особенностям, соблюдения норм международного права, что весьма актуально для современного мира. Африка с ее более чем миллиардным населением, гигантским природным потенциалом, растущим влиянием в глобальных делах - важный участник мировых отношений. Саммит не только поможет закрепить эффективное развитие российско-африканских связей, но и высветит палитру мнений значительной части человечества по самому широкому кругу вопросов".

"Россия, - отметил посол, - готова поделиться с африканскими партнерами уникальными компетенциями в сферах строительства промышленных предприятий, объектов инфраструктуры, энергетики, добычи и переработки углеводородов, других полезных ископаемых, в металлургии".

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители госструктур, бизнеса и интеграционных объединений континента.

Теги
НамибияРоссияСаммит Россия – Африка
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