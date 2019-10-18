Создание систем энергообеспечения на базе солнечных электростанций планируется в КБР

НАЛЬЧИК, 18 октября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии планируют создать в республике системы энергообеспечения на базе солнечных электростанций в рамках нацпроекта "Цифровая экономика РФ", сообщила в пятницу пресс-служба главы и правительства региона.

"В Кабардино-Балкарии в рамках реализации шести региональных составляющих нацпроекта "Цифровая экономика РФ" ("Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Цифровое государственное управление", "Цифровые технологии") планируется создание систем энергообеспечения на базе солнечных электростанций", - говорится в сообщении.

Кроме того, запланировано подключение 172 социально значимых объектов республики к высокоскоростной сети передачи данных, создание центров обработки данных, в том числе в горных районах. В рамках нацпроекта власти республики также намерены открыть комплексы цифрового образования детей, внедрить сервис "Активный гражданин" и автоматический контроль за работой пассажирского транспорта.

Национальный проект "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента 2018 года. Она включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.